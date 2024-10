Quando serve il certificato medico per il rientro a scuola e dopo quanti giorni di assenza (Di giovedì 24 ottobre 2024) In molte regioni italiane non è più obbligatorio presentare il certificato medico per ottenere la riammissione dei bambini a lezioni dopo 5 o più giorni d'assenza. Esistono però delle eccezioni e i pediatri invitano comunque a non forzare mai i tempi e aspettare la piena guarigione dei piccoli prima di far riprendere loro l'attività scolastica in presenza. Fanpage.it - Quando serve il certificato medico per il rientro a scuola e dopo quanti giorni di assenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In molte regioni italiane non è più obbligatorio presentare ilper ottenere la riammissione dei bambini a lezioni5 o piùd'. Esistono però delle eccezioni e i pediatri invitano comunque a non forzare mai i tempi e aspettare la piena guarigione dei piccoli prima di far riprendere loro l'attività scolastica in presenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sono malato” : il bancario “spione” presenta un certificato medico per discolparsi. Caccia ai complici - A maggio ha cambiato versione, sostenendo di aver agito per «mera curiosità». Dall’altro la ricerca di informazioni su personaggi che hanno il conto presso altri istituti di credito. Già vittima del tenente Pasquale Striano. “Interrogando nella maggior parte dei casi i conti degli stessi dossierati da Striano”, rileva il Tempo. (Secoloditalia.it)

“Un certificato medico per Bonafede lo stesso giorno in cui Messina Denaro faceva la chemio” : nuovi elementi contro Tumbarello - “Ero convinto fosse un mio paziente, Andrea Bonafede”, ha detto il medico durante il processo, nel quale è difeso dagli avvocati Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo. Questa possibilità però era conosciuta da Andrea Bonafede, sotto la cui identità si celava Matteo Messina Denaro. Tra queste spunta oggi anche questo certificato firmato il 7 luglio del 2021, proprio il giorno della sessione di chemio, per permettere ad Andrea Bonafede l’accesso a impianti sportivi. (Ilfattoquotidiano.it)

Certificato medico per il rientro a scuola - Molise verso l’abolizione - L'articolo Certificato medico per il rientro a scuola, Molise verso l’abolizione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La norma - scrive Ansa - sarà sottoposta all'esame del Consiglio regionale. Anche la Regione Molise va verso l'abolizione del certificato medico per il rientro a scuola dopo cinque giorni: lo prevede la proposta di legge approvata dalla Giunta regionale. (Orizzontescuola.it)