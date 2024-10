Superguidatv.it - Proposta di Matrimonio ad Affari Tuoi, Sara chiede di sposare Dario: l’anello in un mini pacco

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo vincite, ora i concorrenti ditornano a casa anche con unadi. A farla è statache ha scelto di collocarein una scatola molto particolare. Scopriamo insieme cosa è successo e come è andata la sua partita., arriva ladidiin unColpo di scena nella puntata diandata in onda stasera, giovedì 24 ottobre 2024 su Rai1. Durante la partita, la concorrentedell’Umbria ha deciso di prendersi qualche minuto per sé e fare una dedica molto speciale al suo compagno. La donna aveva con sé une con poche ed emozionanti parole ha chiesto la mano al suo fidanzato: “Ho pensato tanto a questa partita e come avrei potuto dirti questa cosa.