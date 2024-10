Lanazione.it - "Porto, basta campanili". Confindustria difende l’unione Spezia-Carrara

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Stop alle logiche deie dei confini amministrativi: ildi Marina dideve restare unito a quello spezzino, per "pianificare e governare lo sviluppo economico-sociale in un’epoca di grandi e repentini cambiamenti come quella in atto". Rompe gli indugi legati alla campagna elettorale per il voto regionale ‘La’ e lo fa per dire no al ritorno del “partner” toscano a sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di stampo labronico. "I due porti sempre più negli anni – sostiene l’associazione degli industriali spezzini – hanno consolidato il fatto che sono parte integrante di un’area economica unica; pertanto,Laritiene che sarebbe dannoso, forse soprattutto per ildi Marina di, tornare a vecchie divisioni ampiamente superate nella realtà dei fatti".