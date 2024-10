Perché Google ha celebrato la Luna con un Doodle il 24 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, 24 ottobre 2024, Google ha presentato un Doodle speciale chiamato Rise of the Half Moon, per celebrare l’ultima mezza Luna di ottobre. Questo evento, pur non essendo così celebre come la Luna piena, riveste un’importanza significativa in molte culture. La mezza Luna rappresenta un punto di equilibrio nel ciclo Lunare, un momento di transizione che ha avuto un ruolo chiave nelle pratiche agricole, nella navigazione e persino nelle osservanze spirituali. Il Doodle permette agli utenti di esplorare le diverse fasi della Luna e offre un’esperienza interattiva per comprendere meglio il ciclo Lunare. Cos’è il Doodle di Google Il Doodle di Google è una versione temporanea e creativa del logo di Google che appare sulla homepage del motore di ricerca per celebrare eventi, anniversari, festività o persone famose. Chiccheinformatiche.com - Perché Google ha celebrato la Luna con un Doodle il 24 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, 24ha presentato unspeciale chiamato Rise of the Half Moon, per celebrare l’ultima mezzadi. Questo evento, pur non essendo così celebre come lapiena, riveste un’importanza significativa in molte culture. La mezzarappresenta un punto di equilibrio nel ciclore, un momento di transizione che ha avuto un ruolo chiave nelle pratiche agricole, nella navigazione e persino nelle osservanze spirituali. Ilpermette agli utenti di esplorare le diverse fasi dellae offre un’esperienza interattiva per comprendere meglio il ciclore. Cos’è ildiIldiè una versione temporanea e creativa del logo diche appare sulla homepage del motore di ricerca per celebrare eventi, anniversari, festività o persone famose.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guida TV Sky e NOW 27 Ottobre - 2 Novembre : Race for Glory - Italy for Movies - I Re dei Luna Park

(Digital-news.it)

GUIDA TV SKY / NOW | 27 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai ...

Perché Google ha celebrato la Luna con un Doodle il 24 ottobre 2024

(Chiccheinformatiche.com)

Oggi, 24 ottobre 2024, Google ha presentato un Doodle speciale chiamato Rise of the Half Moon, per celebrare l’ultima mezza luna di ottobre. Questo evento, pur non essendo così celebre come la luna piena, riveste un’importanza significativa in ...

La Luna sulla home page di Google: cosa significa il Doodle

(meteo.it)

Oggi, la home page di Google è illuminata da un Doodle speciale che raffigura la Luna, il satellite naturale della Terra. Ma cosa si cela dietro questo nuovo Doodle e quale significato ha? Scopriamo ...

Ecco perché Google dedica alla Luna un doodle-videogame

(greenme.it)

Oggi, 24 ottobre 2024, Google celebra l'ultima Mezza Luna di ottobre con un Doodle interattivo dedicato alle fasi lunari: gli utenti possono partecipare a un quiz educativo che permette di scoprire ...

Luna calante: Google celebra la sua bellezza con un Doodle speciale

(assodigitale.it)

Celebrazione della fase calante della LunaIn un’iniziativa che unisce arte e scienza, Google ha lanciato un nuovo doodle dedicato alla fase calante de ...

La Luna protagonista della home page di Google, ecco cosa significa il Doodle di oggi

(informazione.it)

MeteoWeb , la Luna è la protagonista indiscussa della home page di Google. Il famoso motore di ricerca ha scelto di celebrare un evento astronomico attraverso uno dei suoi iconici Doodle interattivi, ...