Nel bolognese tracima il torrente Quaderna. Mattarella: “Alluvioni causate da cambiamenti climatici” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il torrente Quaderna questa mattina ha rotto gli argini in un punto in cui erano in corso i lavori per il loro ripristino, dopo l’alluvione dello scorso fine settimana. Coinvolto anche il vicino Comune di Budrio. Fanpage.it - Nel bolognese tracima il torrente Quaderna. Mattarella: “Alluvioni causate da cambiamenti climatici” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilquesta mattina ha rotto gli argini in un punto in cui erano in corso i lavori per il loro ripristino, dopo l’alluvione dello scorso fine settimana. Coinvolto anche il vicino Comune di Budrio.

