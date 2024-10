Napoli-Lecce, Conte rivoluziona l’attacco: pronto un titolare a sorpresa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antonio Conte starebbe valutando una rivoluzione clamorosa in attacco verso Napoli-Lecce: pronta una grandissima sorpresa nel tridente E’ pronto a sfidare la squadra della sua città, Antonio Conte, in una gara che si preannuncia rischiosa per la possibile trappola che potrebbe nascondere. Il Lecce, infatti, è reduce dal clamoroso ko per 6-0 in casa contro la Fiorentina ed è certo che non farà una figura del genere anche al Maradona sabato prossimo alle 15. Luca Gotti è stato confermato in panchina e non ha alcuna intenzione di rivedere una performance di quel tipo anche a Fuorigrotta. Questo Conte lo sa, sta preparando al meglio la partita, ma a soli 3 giorni di distanza dalla sfida contro i pugliesi c’è il Milan ed è una gara da non sbagliare. Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, Conte rivoluziona l’attacco: pronto un titolare a sorpresa Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antoniostarebbe valutando una rivoluzione clamorosa in attacco verso: pronta una grandissimanel tridente E’a sfidare la squadra della sua città, Antonio, in una gara che si preannuncia rischiosa per la possibile trappola che potrebbe nascondere. Il, infatti, è reduce dal clamoroso ko per 6-0 in casa contro la Fiorentina ed è certo che non farà una figura del genere anche al Maradona sabato prossimo alle 15. Luca Gotti è stato confermato in panchina e non ha alcuna intenzione di rivedere una performance di quel tipo anche a Fuorigrotta. Questolo sa, sta preparando al meglio la partita, ma a soli 3 giorni di distanza dalla sfida contro i pugliesi c’è il Milan ed è una gara da non sbagliare.

