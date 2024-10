Mister Movie | Qual è la nuova data di uscita di Avetrana, la serie Disney sospesa dal Tribunale? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood”, ispirata al tragico delitto di Sarah Scazzi, è stata bloccata dal Tribunale di Taranto. Scopri i motivi della sospensione e le reazioni suscitate. data di uscita Avetrana: la serie TV finisce nel mirino della giustizia La produzione televisiva che avrebbe dovuto raccontare la storia di Sarah Scazzi, la giovane vittima di un delitto che ha sconvolto l’Italia nel 2010, è stata bruscamente interrotta. Il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso del sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, e ha disposto la sospensione cautelare della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood”. Perché è stata bloccata la serie? La decisione del Tribunale è stata motivata dalla preoccupazione che la serie potesse ledere la reputazione della comunità di Avetrana e dei suoi abitanti. Mistermovie.it - Mister Movie | Qual è la nuova data di uscita di Avetrana, la serie Disney sospesa dal Tribunale? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: LaTV “– Qui non è Hollywood”, ispirata al tragico delitto di Sarah Scazzi, è stata bloccata daldi Taranto. Scopri i motivi della sospensione e le reazioni ste.di: laTV finisce nel mirino della giustizia La produzione televisiva che avrebbe dovuto raccontare la storia di Sarah Scazzi, la giovane vittima di un delitto che ha sconvolto l’Italia nel 2010, è stata bruscamente interrotta. Ildi Taranto ha accolto il ricorso del sindaco di, Antonio Iazzi, e ha disposto la sospensione cautelare della– Qui non è Hollywood”. Perché è stata bloccata la? La decisione delè stata motivata dalla preoccupazione che lapotesse ledere la reputazione della comunità die dei suoi abitanti.

