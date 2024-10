Mister Movie | Fabrizio Moro dice no a Sanremo 2025: “Non competo con ragazzini” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il cantautore romano Fabrizio Moro, vincitore a Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2007 e tra i Big nel 2018 insieme a Ermal Meta, ha deciso di non partecipare all’edizione 2025 del Festival di Sanremo. In un’intervista a La Stampa, Moro ha dichiarato che non invierà nessun brano per la selezione della kermesse diretta da Carlo Conti. Fabrizio Moro rinuncia a Sanremo 2025 Nelle sue parole traspare una chiara insoddisfazione verso il panorama musicale attuale e il modo in cui il Festival si è trasformato negli ultimi anni. “Ogni anno si fa il mio nome, ma non mi presento mai”, ha spiegato l’artista, sottolineando la pressione che una competizione del genere comporta e la sua volontà di evitare di sottoporsi a tale stress. Mistermovie.it - Mister Movie | Fabrizio Moro dice no a Sanremo 2025: “Non competo con ragazzini” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il cantautore romano, vincitore anella categoria Nuove Proposte nel 2007 e tra i Big nel 2018 insieme a Ermal Meta, ha deciso di non partecipare all’edizionedel Festival di. In un’intervista a La Stampa,ha dichiarato che non invierà nessun brano per la selezione della kermesse diretta da Carlo Conti.rinuncia aNelle sue parole traspare una chiara insoddisfazione verso il panorama musicale attuale e il modo in cui il Festival si è trasformato negli ultimi anni. “Ogni anno si fa il mio nome, ma non mi presento mai”, ha spiegato l’artista, sottolineando la pressione che una competizione del genere comporta e la sua volontà di evitare di sottoporsi a tale stress.

“Sanremo? Non mi va di mettermi in fila insieme a ragazzini che hanno pubblicato un singolo. Il cantautorato della mia generazione sta per essere soppresso” : parla Fabrizio Moro - . Prima dovevi affrontare il direttore artistico e lui ti diceva se era giusto o sbagliato quello che facevi oggi no. A quali dinamiche si riferisce lo spiega poco dopo: ” Prima del Covid c’era più equilibrio fra chi aveva una carriera e un rapper con la catena al collo, appena arrivato, ma forte su social. (Ilfattoquotidiano.it)

Fabrizio Moro dice no a Sanremo e si scaglia contro i rapper : “Sistema malato - colpa delle piattaforme streaming” - Ecco perché Fabrizio Moro dice "no" a Sanremo L'articolo Fabrizio Moro dice no a Sanremo e si scaglia contro i rapper: “Sistema malato, colpa delle piattaforme streaming” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Fabrizio Moro è stufo di Sanremo - l’attacco ai rapper forti sui social : «È un sistema malato - colpa delle piattaforme streaming» - Ogni anno c’è il disco più streammato della storia della musica ma è una bufala. A voglia a chiamarci per fare i concerti per la pace chiamate i rapper o i rapper che farciscono le classifiche di streaming e vediamo cosa succede», è la profezia di Moro. Oggi viviamo in un sistema malato, non c’è più gavetta. (Open.online)