Liberoquotidiano.it - Migranti: Fratoianni, 'attesa per inchiesta Report su strage nascosta, governo tace su Cutro'

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono davvero curioso di vedere domenica sera l'dipreannunciata da Ranucci in questi giorni su un'ennesimadi persone nel mare avvenuta nel giugno scorso davanti alle coste calabresi, quando solo 14 superstiti sono stati salvati da un'imbarcazione che ne trasportava almeno 60 se non di più". Lo afferma Nicoladi Avs. "Unaperò che a differenza di quella terribile diè stata tenutadalle autorità italiane, con i feriti ricoverati in vari ospedali della regione e con i corpi di decine di vittime trasferite quasi di nascosto e di notte in varie località calabresi".