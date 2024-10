Mbappé accusato di recitare in campo dopo che i tifosi hanno notato un dettaglio nell’esultanza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il video dell'esultanza di Mbappé è finito sotto la lente di ingrandimento per la sua strana esultanza: guarda più volte il maxischermo, i tifosi hanno una teoria sul suo comportamento. Fanpage.it - Mbappé accusato di recitare in campo dopo che i tifosi hanno notato un dettaglio nell’esultanza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il video dell'esultanza diè finito sotto la lente di ingrandimento per la sua strana esultanza: guarda più volte il maxischermo, iuna teoria sul suo comportamento.

I tifosi contro Mbappé : «Il vero capitano - Griezmann - ormai è andato via» - Possiamo anche tornare all’inizio. Il Real fa sempre così. A settembre, ha contribuito alla non convocazione di Aurélien Tchouaméni e Ferland Mendy. Abbiamo appena perso un modello di esemplarità. Kylian Mbappé, d’accordo col ct della Francia Deschamps, non è stato convocato per i prossimi impegni nazionali; l’attaccante del Real Madrid, infatti, era reduce da un infortunio e avrebbe voluto recuperare al 100%. (Ilnapolista.it)

I tifosi del Real preparino il salvadanaio : vedere Mbappé al Bernabeu costerà tra i 95 e 210 euro - E i prezzi per i biglietti impazzano dato l’arrivo di Kylian Mbappé ai blancos. Il Real Madrid giocherà la sua prima partita di Liga in casa contro il Real Valladolid domenica 25 agosto. Non parleremo del numero di maglie vendute e così via. . L’arrivo di Bellingham ha fatto scalpore, ma il suo impatto è aumentato con la concorrenza e grazie al ritmo dei suoi gol, ma il semplice arrivo e la presentazione di Mbappé ha avuto un impatto cinque volte più grande di quello di Bellingham”. (Ilnapolista.it)