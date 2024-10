Marina Berlusconi non scende in politica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marina Berlusconi, primogenita del fondatore di Forza Italia, ha dichiarato ancora una volta che non intende scendere in campo: "Mio padre me lo sconsigliava e la mia risposta è: faccio l'imprenditore e voglio continuare a farlo in futuro". Fanpage.it - Marina Berlusconi non scende in politica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), primogenita del fondatore di Forza Italia, ha dichiarato ancora una volta che non intendere in campo: "Mio padre me lo sconsigliava e la mia risposta è: faccio l'imprenditore e voglio continuare a farlo in futuro".

