Dilei.it - Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, notte insime al Grande Fratello spagnolo

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dalle notti silenziose nella Casa del Gran Hermano emerge il racconto esplicito di. Senza giri di parole, ha raccontato agli altri coinquilini la sua relazione con. “Per un mese e mezzo io eniente, qui la primaabbiamo fatto tutto”, ha detto, scatenando sussurri, risate maliziose e qualche sopracciglio sollevato. Il commento di un concorrente è stato velenoso: “Hanno avuto bisogno di venire in Spagna per consumare?”. Ecco l’ironia dei reality. Dichiarazioni a tema: amore e Italia Non bastava la confessione in pieno stile soap opera,ha deciso di alzare ulteriormente la posta in gioco. Durante una festa a tema Italia, ha scelto di mettersi in ginocchio davanti aper dichiarare il proprio amore.