L’Inter alza il muro in Champions League, zero gol in tre gare: Inzaghi riscrive la storia nerazzurra (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Champions League l'Inter ha ritrovato una inaspettata solidità difensiva e contro lo Young Boys è arrivata una prima volta assoluta: zero gol nelle prime tre partite nella massima competizione europea. Merito anche delle scelte di Inzaghi che ha cambiato sempre i tre titolari davanti a Sommer, insuperabile al contrario di quanto avviene in campionato dove l'Inter ha già subito 9 gol in 8 gare. Fanpage.it - L’Inter alza il muro in Champions League, zero gol in tre gare: Inzaghi riscrive la storia nerazzurra Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inl'Inter ha ritrovato una inaspettata solidità difensiva e contro lo Young Boys è arrivata una prima volta assoluta:gol nelle prime tre partite nella massima competizione europea. Merito anche delle scelte diche ha cambiato sempre i tre titolari davanti a Sommer, insuperabile al contrario di quanto avviene in campionato dove l'Inter ha già subito 9 gol in 8

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CM.com – Inter - record storico in Champions : prima volta nella storia|Champions League - com: Inter, record storico in Champions: prima volta nella storia|Champions League | Calciomercato. . com Home Inter, record storico in Champions: prima volta nella storia AFP via Getty Images L’Inter soffre molto a Berna contro lo Young Boys, ma ottiene i tre punti grazie al guizzo di Thuram a tempo scaduto su assist di Dimarco. (Justcalcio.com)

L’Inter alza il muro in Champions League, zero gol in tre gare: Inzaghi riscrive la storia nerazzurra - In Champions League l'Inter ha ritrovato una inaspettata solidità difensiva e contro lo Young Boys è arrivata una prima volta assoluta: zero gol nelle ... (fanpage.it)

Bocciato dopo otto partite: non lo salta quasi mai - Il ko contro lo Stoccarda in Champions League ha lasciato l’amaro in bocca in casa Juventus con i bianconeri che ora vedono allontanarsi la possibilità di conquistare un posto tra le prime otto della ... (juvelive.it)

Champions League: Inter va solo con i titolari, Juventus sempre più simile a quella di Allegri, il Milan resta un sudoku - L'Inter è distratta ma la quinta vittoria di fila è benzina per la sfida alla Juve di Thiago Motta, che è sempre più simile a quella di Allegri. Fonseca è stato coraggioso ... (corriere.it)