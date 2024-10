Like a Dragon: Yakuza, la recensione della serie TV (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un mito, una leggendae una serie TV. Si resta comodi sul divano, ma questa volta il controller cede il posto al telecomando. Arriva su Amazone Prime Video la serie TV Like a Dragon: Yakuza, tratto dall’omonima saga ideata e prodotta dai giapponesi di Ryogagotoku Studio. Il confronto è di quelli pesanti, su questo non si discute, con una fanbase già pronta con il coltello tra i denti. La direzione stilistica della trasposizione su pellicola è dovuta scendere, per forza di cose, a dei compromessi, alcuni dei quali riteniamo difficilmente digeribili dai “fedelissimi” (siamo tra questi, non ve lo nascondiamo). La serie narra della nascita e dell’ascesa del Dragone di Dojima, e di come la vita di 4 amici si sia intrecciata con le vicende della Yakuza, una società spietata ma fortemente dedita al senso del dovere. Game-experience.it - Like a Dragon: Yakuza, la recensione della serie TV Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un mito, una leggendae unaTV. Si resta comodi sul divano, ma questa volta il controller cede il posto al telecomando. Arriva su Amazone Prime Video laTV, tratto dall’omonima saga ideata e prodotta dai giapponesi di Ryogagotoku Studio. Il confronto è di quelli pesanti, su questo non si discute, con una fanbase già pronta con il coltello tra i denti. La direzione stilisticatrasposizione su pellicola è dovuta scendere, per forza di cose, a dei compromessi, alcuni dei quali riteniamo difficilmente digeribili dai “fedelissimi” (siamo tra questi, non ve lo nascondiamo). Lanarranascita e dell’ascesa dele di Dojima, e di come la vita di 4 amici si sia intrecciata con le vicende, una società spietata ma fortemente dedita al senso del dovere.

