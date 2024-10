Ladro ruba 900 euro in sacrestia, parroco pubblica video sui social: “Erano per i poveri” (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non si è reso conto che quanto ha rubato sarebbe servito per aiutare gli ultimi della comunità, spero possa redimersi" ha scritto il parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo a Ruvo di Puglia, pubblicando sui social il video del furto in chiesa. Fanpage.it - Ladro ruba 900 euro in sacrestia, parroco pubblica video sui social: “Erano per i poveri” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non si è reso conto che quanto hato sarebbe servito per aiutare gli ultimi della comunità, spero possa redimersi" ha scritto ildella parrocchia di San Michele Arcangelo a Ruvo di Puglia,ndo suiildel furto in chiesa.

Ruba 900 euro dalla sacrestia : il parroco pubblica il video sui social - Un furto in chiesa, tra una messa e l'altra, proprio mentre la sacrestia viene lasciata incustodita. Le telecamere di videosorveglianza della chiesa dedicata a San Michele arcangelo di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, hanno ripreso un uomo entrare nella stanza fingendo di essere occupato in. . (Today.it)

