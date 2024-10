Juventus, Ortiz per sostituire Bremer. Scout in Brasile, si tratta col Flamengo (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Juventus di Thiago Motta che fatica ad ingranare sta cercando continuamente un equilibrio che di gara in gara viene messo in discussione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladi Thiago Motta che fatica ad ingranare sta cercando continuamente un equilibrio che di gara in gara viene messo in discussione

Juventus - ennesima polemica in diretta sul bianconero : “Giocatore che non da’ garanzie” - Ma c’è qualcosa da dire sulla crescita del gruppo di Thiago Motta. Se penso com’era Totti alla sua età , mi auguro che lui, a 48 anni, torni a giocare”. Kenan Yildiz (fonte: © LaPresse) – Calciomercato. Juventus, Zazzaroni contro Yildiz: il paragone scomodo Parliamo di Kenan Yildiz, giovane talento turco, investito della maglia numero 10, una maglia alquanto pesante in bianconero dato chi l’ha indossata. (Calciomercato.it)

Juventus - Zazzaroni su Yildiz : “Giocatorino - non mi dà garanzie”. E Mauro : “Un Chiesa venuto male” - E Mauro: “Un Chiesa venuto male” appeared first on SportFace. The post Juventus, Zazzaroni su Yildiz: “Giocatorino, non mi dà garanzie”. . Gioca a Torino, ma… Penso a Totti, spero che torni a giocare a 48 anni. E parla anche Massimo Mauro, che rincara la dose: “Dovrebbe giocare dietro le punte, non largo. (Sportface.it)

LIVE Valerenga-Juventus 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Cantore sblocca la gara con un gioiello - Team portoghese designato a dirigere il primo confronto di sempre tra Valerenga e Juventus. 18? Si distende finalmente la Juventus, Caruso cerca Beccari in area, sugli sviluppi fallo Valerenga e punizione guadagnata dai 20 metri. 45 Le prime indicazioni dal girone C arrivano dalla Germania, dove il Bayern Monaco di Straus ha appena calato una pesante manita ai danni dell’Arsenal (5-2). (Oasport.it)