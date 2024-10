Jannik Sinner: «Quando vado in campo e? ancora un hobby perché mi sento ancora come un ragazzino che gioca a tennis» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Su Sky Sport il terzo capitolo del dialogo Jannik, oltre il tennis che anticipa il gran finale di stagione con le Finals di Torino, la Coppa Davis e molto altro: 600 ore di appuntamenti live, con 10 tornei in 60 giorni Vanityfair.it - Jannik Sinner: «Quando vado in campo e? ancora un hobby perché mi sento ancora come un ragazzino che gioca a tennis» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Su Sky Sport il terzo capitolo del dialogo, oltre ilche anticipa il gran finale di stagione con le Finals di Torino, la Coppa Davis e molto altro: 600 ore di appuntamenti live, con 10 tornei in 60 giorni

Jannik Sinner batte ancora Novak Djokovic dopo tre set e un’altra straordinaria battaglia. L’azzurro è in finale al Six Kings Slam - Tuttavia, Djokovic ha tenuto il servizio con sicurezza per arrivare al tiebreak. Nel terzo game, l’azzurro ha consolidato il vantaggio con un turno di servizio perfetto, chiudendo a zero e portandosi sul 3-0. Ed è qui che il serbo ha imposto tutta la sua classe: dominando dal primo all’ultimo punto, Djokovic ha inflitto un sonoro 7-0 a Sinner, chiudendo il set 7-6 e portando l’incontro al terzo e decisivo parziale. (Ilfattoquotidiano.it)

Jannik Sinner e i due tabù ancora da sfatare prima di fine stagione - La stagione tennistica si avvicina alla conclusione. Successi di un certo peso che hanno rafforzato la posizione di n. Di conseguenza, ci sono possibilità per centrare il bersaglio grosso, dal momento che le condizioni dei campi a Torino sono quelle che il nostro portacolori predilige (rapide). L’anno passato il 23enne pusterese si spinse fino all’atto conclusivo, venendo piegato da Novak Djokovic. (Oasport.it)

Jannik Sinner e il ricorso della Wada : “Credevo fosse tutto finito - adesso non è facile. È andata così e resto ancora sorpreso” - Inizia il Masters di Shanghai Atterrato a Shanghai dopo un volo condiviso con Carlos Alcaraz, Sinner si prepara alla sua partecipazione allo Shanghai Masters, uno degli ultimi grandi appuntamenti della stagione: “Sono contento di essere tornato qui, questo è un torneo davvero speciale. . Il confronto con Alcaraz Nel corso della conferenza, Sinner ha anche ripercorso la finale del China Open, una battaglia durata oltre tre ore e risoltasi solo al tie-break del terzo set a favore di Alcaraz. (Ilfattoquotidiano.it)