Istituto superiore di Lecce ha vinto il Premio Scuola Migliore del Mondo per il contributo a una vita sana (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Galilei-Costa-Scarambone di Lecce ha scritto un pezzo di storia dell'istruzione italiana. L'Istituto Leccese si è aggiudicato il World's Best School Prize 2024 nella categoria "Supporting Healthy Lives" (Migliore Scuola al Mondo per il contributo a una vita sana), diventando la prima Scuola italiana a ricevere questo importante riconoscimento internazionale. L'articolo Istituto superiore di Lecce ha vinto il Premio Scuola Migliore del Mondo per il contributo a una vita sana . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Galilei-Costa-Scarambone diha scritto un pezzo di storia dell'istruzione italiana. L'se si è aggiudicato il World's Best School Prize 2024 nella categoria "Supporting Healthy Lives" (alper ila una), diventando la primaitaliana a ricevere questo importante riconoscimento internazionale. L'articolodihaildelper ila una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calderone:"Addolorata morti sul lavoro" - 15.15 Approvato in via definitiva dalla Camera il Disegno di legge Valditara sul voto in condotta. Sono stati 154 i voti a favore, 97 contrari, 7 astenuti. Torna il voto in condotta e con il 5 si è bo ... (televideo.rai.it)

Istituto superiore di Lecce ha vinto il Premio Scuola Migliore del Mondo per il contributo a una vita sana - Il Galilei-Costa-Scarambone di Lecce ha scritto un pezzo di storia dell'istruzione italiana. L'istituto leccese si è aggiudicato il World's Best School Prize 2024 nella categoria "Supporting Healthy L ... (orizzontescuola.it)

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna: scuole chiuse, rinviata Bologna-Milan - Nuova allerta meteo domani in Emilia-Romagna: asili e scuole chiuse, rinviata Bologna-Milan in programma sabato. (lettera43.it)

Fa tappa a Francavilla Fontana il tour pugliese di Pavel Berman, erede della grande tradizione violinistica russa - L’artista di fama internazionale si esibirà accompagnato dalla OLES – Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento diretta dal maestro dal tedesco Dorian Keilhack FRANCAVILLA FONTANA - Si terrà domenica ... (brindisisera.it)

Iniziativa del Rotary Lecce: al Dea un totem dedicato alla lotta contro la poliomielite - Installato nella mattinata nell’ingresso della struttura ospedaliera in occasione del Polio day. La malattia che sembrava debellata riaffiora nelle zone di guerra. Il sodalizio in campo con Asl, Unive ... (lecceprima.it)