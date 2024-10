In casa ha 30 dosi di cocaina e oltre 3mila euro in contanti: pusher in manette (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un arresto, una denuncia e un rimpatrio. E’ corposo il resoconto delle attività di controllo del territorio messe in atto dalla polizia. E, come detto, si segnalano ben tre situazioni differenti nella sola giornata di mercoledì 23 ottobre.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Ferraratoday.it - In casa ha 30 dosi di cocaina e oltre 3mila euro in contanti: pusher in manette Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un arresto, una denuncia e un rimpatrio. E’ corposo il resoconto delle attività di controllo del territorio messe in atto dalla polizia. E, come detto, si segnalano ben tre situazioni differenti nella sola giornata di mercoledì 23 ottobre.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La "diabolica Patrizia" droga e rapina un uomo poi trovato morto in casa. Lo aveva già fatto fingendosi badante - Perde il pelo, ma non il vizio. È infatti una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine Wandeley Peralta De La Cruz, la donna originaria della Repubblica Dominicana arrestata dai carabinieri in quanto ritenuta responsabile di aver drogato un pensionato di 68 anni - poi trovato morto in casa a... (Romatoday.it)

Carpineto Romano. In casa avevano marijuana - hashish e materiale per confezionare le dosi. I Carabinieri arrestano un 29enne di Anagni e una 23enne del luogo - In casa avevano marijuana, hashish e materiale per confezionare le dosi. . I Carabinieri arrestano un 29enne di Anagni e una 23enne del luogo sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine CARPINETO ROMANO – Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze L'articolo Carpineto Romano. (Cronachecittadine.it)

Padova - donna morta in casa : vicino al corpo dosi di eroina. Nello stesso palazzo un femminicidio quattro anni fa - La 26enne, senzatetto, era stata ospitata in un appartamento vuoto. La pm potrebbe disporre l’autopsia: in caso di morte per overdose si indagherà su chi ha venduto la droga alla vittima. (Repubblica.it)