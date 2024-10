Il ragazzo con i pantaloni rosa, un film per guarire le ferite del bullismo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo scorso lunedì 14 ottobre Leonardo Calcina, di appena 15 anni, si è tolto la vita in provincia di Senigallia, dove viveva con la madre. Lo ha fatto con la pistola di ordinanza che il padre, vigile urbano, custodiva nella sua cassaforte; il ragazzo ha disattivato la telecamera di sorveglianza Europa.today.it - Il ragazzo con i pantaloni rosa, un film per guarire le ferite del bullismo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo scorso lunedì 14 ottobre Leonardo Calcina, di appena 15 anni, si è tolto la vita in provincia di Senigallia, dove viveva con la madre. Lo ha fatto con la pistola di ordinanza che il padre, vigile urbano, custodiva nella sua cassaforte; ilha disattivato la telecamera di sorveglianza

"Il ragazzo dai pantaloni rosa" : la storia del 15enne romano suicida a scuola diventa un film - In una sala gremita di studenti, nella mattinata di giovedì 24 ottobre, è stato proiettato in anteprima il film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". La vera storia di Andrea Spezzacatena, il giovane romano che nel 2012 si tolse la vita, a soli 15 anni, per colpa del bullismo. Un film diretto da... (Romatoday.it)

Arisa - il nuovo brano è Canta ancora - scritto per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa - Sconvolge pensare che il mondo non sia stato in grado di accogliere la sua diversità con amore e rispetto ma il dolore più grande è quello che ha dovuto affrontare sua madre che ha visto suo figlio spegnersi e che ogni giorno si trova a vivere questo vuoto. La canzone affronta, in modo molto delicato, il tema del bullismo ed è la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa diretto da Margherita Ferri, in uscita il 7 novembre, che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, che tre giorni dopo aver festeggiato il quindicesimo compleanno si toglie la vita. (Spettacolo.eu)

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa – Trailer italiano - Guarda il trailer de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, il film ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena. Con Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Andrea Arru, Corrado Fortuna. Una storia potente e necessaria, che arriva dritta al cuore di tutti. Diretto da Margherita Ferri, accompagnato dalle note della dolcissima “Canta Ancora”, scritta e interpretata…. (Mistermovie.it)