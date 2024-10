Il lavoro al ministero della Cultura è un mestiere usurante (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il lavoro al ministero della Cultura è un mestiere usurante. L’arrivo di Alessandro Giuli come successore di Gennaro Sangiuliano, finito triturato dal caso Boccia, non ha risolto tutti i problemi del governo. Anzi, semmai sono aumentati. Ieri, giusto ieri, il capo di gabinetto del ministro, Francesco Spano, appena nominato da Giuli una decina di giorni fa, si è dimesso. Quotidiano.net - Il lavoro al ministero della Cultura è un mestiere usurante Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilalè un. L’arrivo di Alessandro Giuli come successore di Gennaro Sangiuliano, finito triturato dal caso Boccia, non ha risolto tutti i problemi del governo. Anzi, semmai sono aumentati. Ieri, giusto ieri, il capo di gabinetto del ministro, Francesco Spano, appena nominato da Giuli una decina di giorni fa, si è dimesso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro - al Ministero il ComoLake Awards 2024 per la piattaforma Siisl - (Adnkronos) – Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Inps, si è aggiudicato il 'ComoLake Awards… L'articolo Lavoro, al Ministero il ComoLake Awards 2024 per la piattaforma Siisl proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Manovra 2025, tutte le misure: polemica su sanità e pensioni - «Lavoro, salari, famiglia e sanità ... Aumentano i promessi «sacrifici» a carico di banche e assicurazioni, ci sono i tagli ai ministeri e il tetto agli stipendi dei manager degli enti. Ma sulla ... (ilmattino.it)

La ministra Calderone: "Arpal ha più di pendenti del ministero del Lavoro" - "Ascoltavo Emiliano quando parlava di 1.500 dipendenti nell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, ho provato un moto d'invidia. Io come ministero del Lavoro dispongo di circa mille dip ... (rainews.it)

Immigrazione, contrasto al lavoro sommerso, appalti e incentivi: cosa prevedono i nuovi decreti approvati dal Governo - Con l’approvazione di due decreti legge e due decreti legislativi, il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre ha posto le basi per una ... (ipsoa.it)