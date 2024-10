I numeri: Arteta spera in una risposta contro un Liverpool in forma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Due delle sfidanti al titolo di questa stagione si affronteranno nello scontro principale della Premier League di questo fine settimana mentre la capolista Liverpool si recherĂ contro l’Arsenal. I Gunners stanno cercando di rimettere le cose a posto dopo aver subito una scioccante sconfitta per 2-0 contro il Bournemouth l’ultima volta nella competizione, mettendoli giĂ in svantaggio nella corsa per il primo posto. E affrontano un Liverpool che sta volando alto sotto Arne Slot, che ha superato il suo primo “vero” test di Premier League nel Merseyside eliminando il Chelsea ad alta quota la scorsa settimana. Justcalcio.com - I numeri: Arteta spera in una risposta contro un Liverpool in forma Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Due delle sfidanti al titolo di questa stagione si affronteranno nello sprincipale della Premier League di questo fine settimana mentre la capolistasi recherĂl’Arsenal. I Gunners stanno cercando di rimettere le cose a posto dopo aver subito una scioccante sconfitta per 2-0il Bournemouth l’ultima volta nella competizione, mettendoli giĂ in svantaggio nella corsa per il primo posto. E affrontano unche sta volando alto sotto Arne Slot, che ha superato il suo primo “vero” test di Premier League nel Merseyside eliminando il Chelsea ad alta quota la scorsa settimana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Scambio da sogno per Barella: Inter accontentata con una mossa - Calciomercato Inter, Barella continua a calamitare non poche indiscrezioni in casa nerazzurra: ecco come potrebbero cambiare le carte in tavola ... (calciomercato.it)

Mac Allister colpito all’inguine da una pallonata, il telecronista fa una battuta inopportuna - Immolarsi per la causa. Alexis Mac Allister lo ha fatto mercoledì sera, nella partita della terza giornata di Champions League. Il Liverpool ha vinto in trasferta (0-1) sul campo del Lipsia, conquista ... (fanpage.it)

Inter, record storico in Champions: è la prima volta in assoluto - L`Inter soffre molto a Berna contro lo Young Boys, ma ottiene i tre punti grazie al guizzo di Thuram a tempo scaduto su assist di Dimarco. Decisivi i titolari inseriti. (calciomercato.com)

Infortunio grave per la stella, c’è lesione: tempi di recupero lunghi - La scorsa notte di Champions League è stata particolarmente amara per la squadra, non solo per il risultato ma anche per altro. (calciomercatoweb.it)

Bayern, Kane dopo il 4-1 a Barcellona: “Dobbiamo imparare da questa partita. Abbiamo…” - Visualizzazioni: 1 L’attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha commentato la pesante sconfitta incassata ieri per mano del Barcellona in Champions League. Di seguito le sue parole. Kane sulla sconfit ... (calciostyle.it)