"Ho già commesso due colpi e stavo per fare il terzo", rapinatore pentito chiama la polizia e si fa arrestare

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Con in mano un taglierino, era pronto a mettere a segno la terza rapina della settimana. Ma,si all'ultimo secondo, ha preso in mano il telefono e hato il 112 rinunciando al colpo: "Ho giàdue rapine", ha confessato. Gli agenti della Volante lo hanno trovato in via Ferrucci, vicino corso Sempione. E il suo obiettivo, la sera di mercoledì, era l'incasso di Arcaplanet tra le vie Giusti e Canonica. Accertati i fatti, per l'uomo, un italiano di 49 anni che era uscito dal carcere due mesi prima, è scattato il fermo per rapina. Sul curriculum ha precedenti per lo stesso reato. Il primo colpo risale a mercoledì 16 ottobre: preso di mira il Tigotà di via Domodossola. "Ho una pistola", aveva detto al cassiere di turno, facendosi consegnare i soldi per poi sparire. In quell'occasione era poi intervenuta la. La seconda è di lunedì 21.