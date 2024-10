Grande Fratello, Lorenzo spoilera dettagli agli inquilini spagnoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grande Fratello, Lorenzo Spolverato racconta agli inquilini spagnoli cosa accade nel reality show italiano. Le dichiarazioni Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono volati in Spagna per una settimana. I due inquilini stanno vivendo un’esperienza inedita nella Casa più spiata di Madrid, al Gran Hermano. La loro avventura sta per volgere a termine ed infatti lunedì dovrebbero rientrare a Roma in gioco. Nelle ultime ore è successo di tutto tra i due, che si sono avvicinati notevolmente sempre di più. Leggi anche “Stasera c’è Cattelan – Supernova”: il vodcast del conduttore Ecco cosa è emerso dalle sue dichiarazioni Stando a quanto riporta Novella 2000, Lorenzo ha rivelato ai coinquilini spagnoli cosa accade al reality show italiano se ti comporti male ed altri dettagli. Il gieffino ha esordito: “Se esageri fuori! Se tu sbagli, come dire fuori subito e paghi, ma subito. 361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo spoilera dettagli agli inquilini spagnoli Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)Spolverato raccontacosa accade nel reality show italiano. Le dichiarazioniSpolverato e Shaila Gatta sono volati in Spagna per una settimana. I duestanno vivendo un’esperienza inedita nella Casa più spiata di Madrid, al Gran Hermano. La loro avventura sta per volgere a termine ed infatti lunedì dovrebbero rientrare a Roma in gioco. Nelle ultime ore è successo di tutto tra i due, che si sono avvicinati notevolmente sempre di più. Leggi anche “Stasera c’è Cattelan – Supernova”: il vodcast del conduttore Ecco cosa è emerso dalle sue dichiarazioni Stando a quanto riporta Novella 2000,ha rivelato ai cocosa accade al reality show italiano se ti comporti male ed altri. Il gieffino ha esordito: “Se esageri fuori! Se tu sb, come dire fuori subito e paghi, ma subito.

