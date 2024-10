Oasport.it - Golf: Ivan Cantero sorprende tutti e guida il Genesis Championship in Corea del Sud. Paratore alla riscossa

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sospeso per oscurità, con qualcheista ancora in giro per il Jack NicklausClub Korea di Incheon, il primo giro del2024. A sorpresa, in testa c’è lo spagnolo, che sale con uno score di -6 frutto di sette birdie e un bogey. Per lui quest’anno terzo posto all’ISPS Handae un sesto allo Jonsson Workwear Open come migliori risultati. Qualcuno che può ancora realmente andarlo a prendere c’è: lo svedese Jonas Blixt, unico dei secondi a -5 ancora a dover chiudere (gli mancano due buche). Con lui lo scozzese Scott Jamieson, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, il sudafricano Casey Jarvis, l’inglese Richard Mansell e i padroni di casa Hongtaek Kim e Byeong Hun An (quest’ultimo annunciatissimo tra le superstar della vigilia).