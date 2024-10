Gaza, tragiche immagini dall’ospedale Kamal Adwan: bimbi in terapia intensiva ma “mancano forniture mediche” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il direttore di un ospedale nel nord della Striscia di Gaza afferma che l’ospedale sta affrontando una carenza “catastrofica” di forniture di base e che le ambulanze non possono più servire la struttura. Israele sta conducendo una grande offensiva nel nord di Gaza da più di due settimane. Centinaia di persone sono state uccise e decine di migliaia sono fuggite dalle loro case. Il dottor Hossam Abu Safiyeh, direttore dell’ospedale Kamal Adwan, ha dichiarato in un videomessaggio giovedì che circa 150 feriti sono in cura lì, compresi 14 bambini in terapia intensiva o nel reparto neonatale. “C’è un numero molto elevato di feriti e perdiamo almeno una persona ogni ora a causa della mancanza di forniture mediche e di personale medico”, ha detto. Lapresse.it - Gaza, tragiche immagini dall’ospedale Kamal Adwan: bimbi in terapia intensiva ma “mancano forniture mediche” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il direttore di un ospedale nel nord della Striscia diafferma che l’ospedale sta affrontando una carenza “catastrofica” didi base e che le ambulanze non possono più servire la struttura. Israele sta conducendo una grande offensiva nel nord dida più di due settimane. Centinaia di persone sono state uccise e decine di migliaia sono fuggite dalle loro case. Il dottor Hossam Abu Safiyeh, direttore dell’ospedale, ha dichiarato in un videomessaggio giovedì che circa 150 feriti sono in cura lì, compresi 14 bambini ino nel reparto neonatale. “C’è un numero molto elevato di feriti e perdiamo almeno una persona ogni ora a causa della mancanza die di personale medico”, ha detto.

