Fedez compie 35 anni: la festa segreta senza fidanzate né Instagram (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fedez ha compiuto 35 anni, ma i festeggiamenti di quest’anno sono stati ben diversi rispetto al passato. Una serata intima, senza grandi eventi e, sorprendentemente, senza la condivisione sui social, a cui il rapper ci aveva abituato. La festa, riservata ad alcuni amici stretti, si è svolta senza l’abituale risonanza mediatica, un cambiamento radicale per chi ha fatto della sua vita pubblica un vero e proprio marchio. Lo scorso anno, Fedez aveva celebrato il suo compleanno postando una dolce foto di famiglia: moglie, figli, cane, candeline e un commento affettuoso. Quest’anno, invece, nulla di tutto ciò. Il motivo sembra essere legato a eventi recenti che hanno influenzato la vita del rapper. Da settembre, infatti, Fedez ha scelto di ridurre la sua presenza sui social, in particolare su Instagram. Thesocialpost.it - Fedez compie 35 anni: la festa segreta senza fidanzate né Instagram Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha compiuto 35, ma i festeggiamenti di quest’anno sono stati ben diversi rispetto al passato. Una serata intima,grandi eventi e, sorprendentemente,la condivisione sui social, a cui il rapper ci aveva abituato. La, riservata ad alcuni amici stretti, si è svoltal’abituale risonanza mediatica, un cambiamento radicale per chi ha fatto della sua vita pubblica un vero e proprio marchio. Lo scorso anno,aveva celebrato il suo compleanno postando una dolce foto di famiglia: moglie, figli, cane, candeline e un commento affettuoso. Quest’anno, invece, nulla di tutto ciò. Il motivo sembra essere legato a eventi recenti che hanno influenzato la vita del rapper. Da settembre, infatti,ha scelto di ridurre la sua presui social, in particolare su

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esplosione alla Toyota, chi sono gli operai morti: Lorenzo Cubello, 37 anni, papà tra due mesi. Fabio Tosi aveva 34 anni - Lorenzo Cubello e Fabio Tosi sono i due operai morti mercoledì sera nell'esplosione nel reparto di logistica della Toyota Material Handling, alle porte di Bologna. Uno aveva 37 anni, ... (leggo.it)

Vivere fino a 120 anni: cose da sapere - L’idea che la mente debba invecchiare è una leggenda da smontare. Trattarla bene, così come il corpo, è il segreto per vivere bene fino a 120 anni. (apogeonline.com)

Fedez, la festa (segreta) per i suoi 35 anni: la cena con Emis Killa e la cantante Grelmos e i regali di lusso - Buon compleanno Fedez. Trentacinque anni festeggiati con alcuni amici. Niente di più. Una festa senza social. Una cosa strana per uno come lui. "L’anno scorso - ricorda ... (corriereadriatico.it)