F1, GP Messico in chiaro: orari, programma e come seguirlo (Di giovedì 24 ottobre 2024) La F1 si prepara al Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento della stagione 2024. Sarà ancora una volta il circuito Hermanos Rodriguez, a Città del Messico, ad ospitare l'evento, preservando il titolo di autodromo posto al maggior livello di altitudine del calendario, con i suoi 2238 metri sopra il livello del mare. L'elemento rende l'appuntamento messicano un importante banco di prova per gli elementi tecnici delle monoposto, primo tra tutti il motore. Un'altra caratteristica del circuito americano è l'iconico passaggio nel mezzo dello stadio, dove le monoposto vengono circondate dal pubblico locale, pronti a supportare l'eroe di casa Sergio Perez. Il weekend di gara è atteso tra il 25 e il 27 di ottobre e seguirà il format tradizionale, composto da tre sessioni di prove libere, una qualifica e la gara.

