Esplosione alla Toyota, chiude la fabbrica: 850 in cassa integrazione e scatta lo sciopero (Di giovedì 24 ottobre 2024) chiude a tempo indeterminato la fabbrica della Toyota Material Handling di Bologna interessata dall’Esplosione che ha provocato due vittime e 11 feriti. Con il sequestro dell’impianto disposto dalle autorità per permettere le indagini, tutte le attività produttive e di logistica dello stabilimento sono state sospese, e per gli 850 dipendenti è scattata la cassa integrazione. A comunicarlo ai lavoratori è stata la stessa azienda al termine di un incontro con i sindacati, che hanno confermato lo sciopero generale programmato per la giornata di venerdì 25 ottobre. La cassa integrazione Lo stop alle attività, anche da remoto, fino a nuova comunicazione è arrivato in seguito al sequestro dell’impianto dovuto dall’apertura del fascicolo, al momento contro ignoti, per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime. Quifinanza.it - Esplosione alla Toyota, chiude la fabbrica: 850 in cassa integrazione e scatta lo sciopero Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)a tempo indeterminato ladellaMaterial Handling di Bologna interessata dall’che ha provocato due vittime e 11 feriti. Con il sequestro dell’impianto disposto dalle autorità per permettere le indagini, tutte le attività produttive e di logistica dello stabilimento sono state sospese, e per gli 850 dipendenti èta la. A comunicarlo ai lavoratori è stata la stessa azienda al termine di un incontro con i sindacati, che hanno confermato logenerale programmato per la giornata di venerdì 25 ottobre. LaLo stop alle attività, anche da remoto, fino a nuova comunicazione è arrivato in seguito al sequestro dell’impianto dovuto dall’apertura del fascicolo, al momento contro ignoti, per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disastro alla Toyota Handling, sospese le attività dello stabilimento a Bologna: scatta la cassa integrazione. Diretta - La ministra del lavoro Calderone dopo l’esplosione: “Profondo dolore”. Primo sopralluogo alla Material Handling di Borgo Panigale per chiarire le cause. Russo (vigili del fuoco): “Stiamo ricostruendo ... (ilrestodelcarlino.it)

Sciopero alla Toyota dopo la morte dei due operai. Cassa integrazione per 850 lavoratori - La parte dello stabilimento interessata dall’esplosione è stata messa sotto sequestro. Gli 850 lavoratori dell’azienda sono stati messi in cassa integrazione mentre c’è grande dolore per la morte di d ... (editorialedomani.it)

Esplosione in fabbrica a Bologna, il 37enne morto viveva a Russi con la fidanzata. Stava per diventare papà - Viveva a Russi con la compagna e sarebbe diventato papà tra due mesi Lorenzo Cubello, 37 anni, uno dei due operai morti a Borgo Panigale. L’uomo ... (corriereromagna.it)

Esplosione Toyota, lo sciopero dei sindacati per porre fine all’ecatombe dei morti sul lavoro: “Anche l’IA vigili sulla sicurezza” - Esplosione Toyota, lo sciopero di 8 ore dei sindacati per la sicurezza. "Investire nell'IA per abbattere i rischi sul lavoro". (notizie.com)

Toyota chiude la fabbrica dopo la morte dei due operai: 850 dipendenti in cassa integrazione a tempo indeterminato - Stabilimento chiuso fino a data da destinarsi e 850 lavoratori in cassa integrazione. La Toyota Material Handling ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori che lo stabilimento nella zona di Barge ... (ilfattoquotidiano.it)