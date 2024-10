ESCLUSIVA - La risposta dell'Ue a Draghi: ecco la bozza del vertice di Budapest (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bruxelles. I capi di stato e di governo lanceranno un “Nuovo Patto Europeo sulla Competitività” al vertice informale che si terrà a Budapest l'8 novembre in risposta Ilfoglio.it - ESCLUSIVA - La risposta dell'Ue a Draghi: ecco la bozza del vertice di Budapest Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bruxelles. I capi di stato e di governo lanceranno un “Nuovo Patto Europeo sulla Competitività” alinformale che si terrà al'8 novembre in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Delhi e Pechino al vertice Brics: dialogo e diplomazia per allentare le tensioni - Secondo gli osservatori internazionali si tratta di una pragmatica tregua all'interno di una lunga rivalità. I rappresentanti diplomatici dei due Paesi riprenderanno gli incontri per la ges ... (asianews.it)

Perché Marco Verratti a 31 anni è completamente sparito dai radar del calcio mondiale - Marco Verratti è titolarissimo e non salta neanche minuto, essendo giovane e in salute: ma l'ex nazionale azzurro è completamente sparito dalla mappa ... (fanpage.it)

La Turchia attacca il Pkk in Iraq e Siria: il video del raid dopo l'attentato a Ankara - Era stato il premier turco Erdogan al vertice Brics in Russia ad annunciare per primo una risposta durissima del suo paese dopo l'attentato che ieri ha provocato 5 morti e diversi feriti alla sede ... (tg.la7.it)