Erdogan il Pkk e Ocalan Cosa c’è oltre il terrorismo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il giorno dopo dell’attacco terroristico al sito della difesa turca alle porte di Ankara che ha causato 5 morti e 14 feriti la reazione diè stata chirurgica, a dimostrazione di un processo ormai irreversibile contro i curdi in Siria. Le forze turche hanno lanciato attacchi in Siria e Iraq mentre tutti i minstri hanno fatto a gara per mostrare una ferrea determinazione a sradicare il Pkk. Ma il quadro non è ancora sufficientemente chiaro per poter definire i contorni della questione, anche perché gli intrecci con altri dossier non mancano di certo. Qui Kazan Recep Tayyip Erdo?an da Kazan, dove partecipa al vertice dei Brics, club al quale aspira a fare ingresso da tempo, ha affermato da un lato che l’attacco ha rafforzato la determinazione del suo governo ad eliminare il, e dall’altro che ha causato la sincera reazione degli amici della Turchia.