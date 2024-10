Endless Love, anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 24 ottobre: un pelouche pericoloso (Di giovedì 24 ottobre 2024) La soap turca Endless Love (Kara Sevda) torna nel consueto appuntamento serale oggi – giovedì 24 ottobre – su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:54 circa? Riflettori puntati su Emir, che riuscirà a “intercettare” la conversazione privata tra Nihan e Kemal grazie a un orsetto regalato alla moglie. All’interno del pelouche Kozcuo?lu avrà nascosto una videocamera. Endless Love, trame serali del 24 ottobre Dopo lunghi momenti di paura per la sorte di Nihan, la donna verrà finalmente dichiarata fuori pericolo e trasferita in reparto. Mentre lei sarà in ospedale, Emir cercherà disperatamente il diario segreto nel rifugio in montagna. Dopo aver messo a soqquadro la casa, riuscirà a trovarlo. Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 24 ottobre: un pelouche pericoloso Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La soap turca(Kara Sevda) torna nel consueto appuntamento serale oggi –24– su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:54 circa? Riflettori puntati su Emir, che riuscirà a “intercettare” la conversazione privata tra Nihan e Kemal grazie a un orsetto regalato alla moglie. All’interno delKozcuo?lu avrà nascosto una videocamera., trame serali del 24Dopo lunghi momenti di paura per la sorte di Nihan, la donna verrà finalmente dichiarata fuori pericolo e trasferita in reparto. Mentre lei sarà in ospedale, Emir cercherà disperatamente il diario segreto nel rifugio in montagna. Dopo aver messo a soqquadro la casa, riuscirà a trovarlo.

Endless love stasera 24 ottobre su Canale 5 : Kemal soffoca Emir - Mujgan fa una rivelazione a Nihan - Anticipazioni di Endless love: Zeynep accetta l'offerta di Hakan per scoprire la verità sulla morte di Ozan L'episodio si apre con Emir, che sospetta che Kemal possa aver letto il diario scritto da Nihan dove svela la paternità di Deniz, e una volta …. Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali. (Movieplayer.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 24 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Endless Love - trame fino al 2 novembre : Deniz in ospedale - accadrà di tutto - Nelle puntate precedenti, Kemal aveva scoperto di essere il padre di Deniz grazie a un test del DNA. Il protagonista è infatti nel mirino della polizia, sospettato del rapimento della piccola Deniz, la cui salute susciterà ulteriori preoccupazioni. it)Nel frattempo, Hakan, il commissario incaricato delle indagini, riceve da Zeynep la rivelazione che Deniz è, in realtà, la figlia biologica di Kemal. (Gaeta.it)