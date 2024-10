Edoardo Mapelli Mozzi marito della principessa Beatrice di York racconta la sua vita privata

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024): unaoltre i riflettori reali Mentre molti potrebbero immaginare unadi lusso reale per ,di, la sua realtà è molto diversa. Lontano dal tradizionale stile direale, lo sviluppatore immobiliare con sede a Londra trascorre gran parte del suo tempo concentrato sulle sue iniziative imprenditoriali. Unaimprenditoriale impegnata In una rara intervista con il Financial Times,, che ha sposato lanel 2020, ha parlatosua. Nonostante il suo legame reale, il magnate immobiliare ha rivelato di essere “sempre in movimento”. La sua iniziativa imprenditoriale, Banda Property, che ha fondato nel 2007 alla giovane età di 23 anni, lo tiene costantemente in viaggio e impegnato con riunioni di lavoro.