Donne vittima di violenza: dalla legge di Bilancio 3 milioni in più per la formazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) dalla bozza della legge di Bilancio 2025 anche un incremento dei fondi destinati alla formazione delle Donne vittime di violenza: "Il comma 1 - si legge nella relazione illustrativa del Ddl - incrementa il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025". L'articolo Donne vittima di violenza: dalla legge di Bilancio 3 milioni in più per la formazione .

