Donna uccisa a colpi di arma da fuoco nel Parmense Si cerca il marito

Il cadavere di una Donna di 62 anni, uccisa con dei colpi di arma da fuoco è stato rinvenuto in Strada Santa Lucia a Medesano, nel Parmense. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salsomaggiore. Al momento, a quanto si è appreso, risulta irreperibile il marito convivente. Sono in corso le ricerche dell'uomo.

