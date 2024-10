Inter-news.it - Darmian: «Ascolto gli AC/DC! Idoli? Uno dell’Inter, Hazard duro»

(Di giovedì 24 ottobre 2024)si racconta a Radio 105, radio partnerfino al 2027. Il difensore nerazzurro parla di tante cose: dal calcio alla vita privata. PIZZAIOLO –racconta il suo mestiere al posto del calciatore: «Una volta da piccolo mi fecero questa domanda, ma non so perché e risposi pizzaiolo. Non è il mio forte, cucina zero». MUSICA – Il rapporto dicon la musica: «Mi piace ascoltarla e variare i vari generi. Fa parte della mia vita e quindi sì ho un bel rapporto. Deejay in squadra? Sicuramente Calhanoglu e Lautaro Martinez. Che genere? Calhanoglu ha dei gusti molto discutibili, mette musica turca, che per noi è molto diversa. L’anno scorso la sua canzone è stato un must. La mia playlist? Un po’ di tutto, mi piace la musica italiana. Gli AC/DC il mio gruppo preferito, sono stato più giovane ad un loro concerto a Udine, quando giocavo a Padova».