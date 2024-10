Contratto mobilità 2025-2028, accordo da chiudere entro fine novembre. Domande entro i primi di febbraio. Craparo (Gilda): “Potremmo farcela, mai più il caos come quest’anno” [VIDEO] (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le trattative per il rinnovo del Contratto di mobilità per il triennio 2025-2028 stanno procedendo spedite. Il 23 e il 24 ottobre si sono svolte due intense giornate di lavoro che hanno visto le delegazioni sindacali e governative impegnate nell'analisi del CCNI, suddivise in gruppi dedicati rispettivamente al personale docente (Titolo I) e ATA (Titolo III). L'articolo Contratto mobilità 2025-2028, accordo da chiudere entro fine novembre. Domande entro i primi di febbraio. Craparo (Gilda): “Potremmo farcela, mai più il caos come quest’anno” VIDEO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le trattative per il rinnovo deldiper il trienniostanno procedendo spedite. Il 23 e il 24 ottobre si sono svolte due intense giornate di lavoro che hanno visto le delegazioni sindacali e governative impegnate nell'analisi del CCNI, suddivise in gruppi dedicati rispettivamente al personale docente (Titolo I) e ATA (Titolo III). L'articolodadi): “, mai più il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA | Mobilità docenti e ATA - vincoli e precedenze : a che punto è la trattativa per il rinnovo del contratto? SPECIALE con Craparo (Gilda) [VIDEO] - . A che punto è la trattativa per il rinnovo del contratto di mobilità 2025-28 per docenti e ATA? Al termine della due giorni di trattative tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le forze sindacali, la redazione di Orizzonte Scuola realizza uno spazio informativo. L'articolo DIRETTA | Mobilità docenti e ATA, vincoli e precedenze: a che punto è la trattativa per il rinnovo del contratto? SPECIALE con Craparo (Gilda) [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Contratto mobilità 2025-2028 - il Ministero vuole chiudere entro novembre. Prossima riunione il 30 ottobre - Si intensificano i lavori per l'aggiornamento del CCNI per il personale della scuola. Prossima riunione il 30 ottobre sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Come previsto, una nuova riunione si è svolta giovedì 24 ottobre 2024, proseguendo il confronto avviato già nella giornata precedente. (Orizzontescuola.it)

Mobilità docenti e ATA - vincoli e precedenze : a che punto è la trattativa per il rinnovo del contratto? SPECIALE con Craparo (Gilda) LIVE Giovedì 24 ottobre alle 16 : 00 - L'articolo Mobilità docenti e ATA, vincoli e precedenze: a che punto è la trattativa per il rinnovo del contratto? SPECIALE con Craparo (Gilda) LIVE Giovedì 24 ottobre alle 16:00 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. A che punto è la trattativa per il rinnovo del contratto di mobilità 2025-28 per docenti e ATA? Al termine della due giorni di trattative tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le forze sindacali, la redazione di Orizzonte Scuola realizza uno spazio informativo. (Orizzontescuola.it)