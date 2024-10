Quotidiano.net - Conte, venute meno le ragioni per il contratto di Grillo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Beppeè responsabile di una controcomunicazione che fa venireledi una collaborazione contrattuale". Così Giuseppeannuncia la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300 mila euro al fondatore del Movimento 5 stelle. Lo fa nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Hitler e Mussolini. L'idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa)' in uscita il 30 ottobre da Mondadori-Rai Libri. "- dicenel libro di Vespa - ha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto. Io non ho mai accettato che fosse pagato per questa funzione, che ha un intrinseco valore morale e non è compatibile con alcuna retribuzione".