Confronto tra Uilm ed Stm, Caramanna: "Molti nodi irrisolti" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Il Confronto a Catania tra il Coordinamento nazionale Uilm e il management di Stm Italia non ha fugato le nostre preoccupazioni. Anzi. L’azienda ha confermato il calo del fatturato, legato alla flessione del settore automotive, e comunicato una revisione del piano industriale 2025-2027, che sarà Cataniatoday.it - Confronto tra Uilm ed Stm, Caramanna: "Molti nodi irrisolti" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Ila Catania tra il Coordinamento nazionalee il management di Stm Italia non ha fugato le nostre preoccupazioni. Anzi. L’azienda ha confermato il calo del fatturato, legato alla flessione del settore automotive, e comunicato una revisione del piano industriale 2025-2027, che sarà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Intesa sul futuro della Smart Paper di Tito, soddisfazione da parte della Cgil - TITO (PZ) - Nuovo accordo sul lavoro per gli oltre 800 dipendenti della Smart Paper, l'azienda di servizi con il cuore nell'area industriale di Tito. L'intesa d ... (ivl24.it)

Logistica, domani 11esima edizione del convegno “La cura del ferro”. Corridoi di gomma o di ferro? di Uiltrasporti - (FERPRESS) – Milano, 24 OTT– L’evento organizzato dalla Uiltrasporti e dalla Uil Lombardia, che negli anni è diventato sistemico, pone all’attenzione del mondo politico e imprenditoriale su quanto sia ... (ferpress.it)

Liguria, Uil Liguria e Uiltucs Liguria convegno: “Dal patto del turismo al sistema turismo" - Ronzoni e Serri: “Per rilanciare il turismo in Liguria occorre fare sistema: più tutela del lavoro e del salario e maggiore qualità nell’offerta turistica” ... (telenord.it)

Cassa integrazione e incertezza alla Beko Europe di Cassinetta. Lavoratori pronti alla mobilitazione - La rsu Fiom, Fim e Uilm ha tenuto le assemblee con i lavoratori . "Il Governo intervenga rapidamente per garantire l'applicazione del Golden power" ... (varesenews.it)

Fedrigoni, l'azienda propone il ricollocamento dei 195 lavoratori in esubero. No dei sindacati - Proposto il trasferimento in altri stabilimenti nelle Marche e nel nord Italia a una parte dei lavoratori a rischio licenziamento. Garantita operatività a nel sito produttivo di Rocchetta. Distante la ... (rainews.it)