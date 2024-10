Conference League, San Gallo-Fiorentina: le formazioni ufficiali (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo Europa League. Stasera 24 ottobre scenderà in campo anche la Conference League con la Fiorentina di Raffaele Palladino che andrà a caccia del secondo successo dopo il 2-0 dell’esordio contro i gallesi New Saints. La Viola sarà ospite, con diretta alle 18.45 su Sky Sport Calcio oltre che in streaming su Now Tv, del San Gallo, che al debutto ha perso malamente 6-2 con i belgi del Cercle Brugge. Periodo negativo per gli elvetici anche in patria dove, pur occupando il sesto posto, hanno vinto solo una delle ultime cinque partite. Arbitro della gara sarà l’israeliano Yigal Frid, assistito dai connazionali Matityahu Yakobov e Rostislav Talis. Quarto uomo sarà Nael Odeh, al Var siederanno Ziv Adler e Eitan Shmuelevitz. Lettera43.it - Conference League, San Gallo-Fiorentina: le formazioni ufficiali Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo Europa. Stasera 24 ottobre scenderà in campo anche lacon ladi Raffaele Palladino che andrà a caccia del secondo successo dopo il 2-0 dell’esordio contro i gallesi New Saints. La Viola sarà ospite, con diretta alle 18.45 su Sky Sport Calcio oltre che in streaming su Now Tv, del San, che al debutto ha perso malamente 6-2 con i belgi del Cercle Brugge. Periodo negativo per gli elvetici anche in patria dove, pur occupando il sesto posto, hanno vinto solo una delle ultime cinque partite. Arbitro della gara sarà l’israeliano Yigal Frid, assistito dai connazionali Matityahu Yakobov e Rostislav Talis. Quarto uomo sarà Nael Odeh, al Var siederanno Ziv Adler e Eitan Shmuelevitz.

