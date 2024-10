Chi è Roberto Caligiore, il sindaco carabiniere di Fdi a Ceccano arrestato per corruzione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra i 13 indagati per corruzione su appalti Pnrr e accoglienza ai rifugiati tra Frosinone e Napoli c'è anche il sindaco FdI di Ceccano, Roberto Caligiore, arrestato. Ecco il profilo da consigliere comunale e provinciale a sindaco, carabiniere e volontario della Croce Rossa. Fanpage.it - Chi è Roberto Caligiore, il sindaco carabiniere di Fdi a Ceccano arrestato per corruzione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra i 13 indagati persu appalti Pnrr e accoglienza ai rifugiati tra Frosinone e Napoli c'è anche ilFdI di. Ecco il profilo da consigliere comunale e provinciale ae volontario della Croce Rossa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Appalti pilotati finanziati dal Pnrr - arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore - Per tre dei professionisti coinvolti è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione, mentre per altri due e una cooperativa è stato emesso il divieto di partecipare a gare d’appalto. Nel 2020, si è ripresentato alle elezioni e ha vinto al primo turno, aderendo poco dopo a Fratelli d’Italia. (Lettera43.it)

Corruzione negli appalti pubblici - arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore - Un vero e proprio terremoto quello che ha provocato e che provocherà per molto tempo l'operazione The good lobby” nel comune di Ceccano in provincia di Frosinone. Tra gli arrestati di questa mattina c'è anche il sindaco del comune a ridosso della Capoluogo della Ciociaria, Roberto Caligiore, ex... (Frosinonetoday.it)

Ceccano / Operazione “The good lobby” - finisci in manette anche il sindaco Roberto Caligiore - CECCANO – Appalti con fondi Pnrr: arrestato il sindaco di Ceccano, in provincia di Frosinone, Roberto Caligiore, ex carabiniere. . E’ stato arrestato insieme a un altro nutrito gruppo di persone con l`accusa di corruzione nell`ambito delle misure cautelari personali e dei sequestri disposti dal Gip del Tribunale di Frosinone nei confronti di un gruppo di […] L'articolo Ceccano / Operazione “The good lobby”, finisci in manette anche il sindaco Roberto Caligiore sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)