Chi è Marialuisa Jacobelli? Tutto sulla giornalista paparazzata con Totti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Chi è? Originaria di Bergamo, ha 32 anni ed è unasportiva e conduttrice tv, figlia del celebreXavier, ex direttore disport. Prima di approdare in televisione nel programma Direttacalcio di Top Calcio 24 e Qui studio a voi stadio in onda su Telelombardia, ha lavorato come modella. Ha partecipato a Calcio&Mercato di Rai 2 e Rai Sport e nel 2019 a Quelli chela serie B di Rai 2. Poi è passata a DAZN e al momento è uno dei volti di Sport Mediaset. Nella sua carriera c’è stato anche spazio per una parentesi in uno dei programmi più seguiti di Canale 5, Temptation Island, dov’è stata una delle tentatrici di quell’edizione. Nel 2022 si è parlato di lei quando ha denunciato un suo ex fidanzato, Francesco Angelini, per stalking (l’uomo è stato condannato a due anni e quattro mesi).