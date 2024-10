Ilrestodelcarlino.it - C’è la ’Mezza Maratona’. Una domenica di corsa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da Acquasanta ad Ascoli: saranno 21 chilometri da percorrere tutti d’un fiato. Fervono i preparativi per il grande appuntamento diprossima con l’ormai famosa ‘Mezzache, partendo dalla nota località termale, attraverserà alcune delle zone più suggestive dell’entroterra fino a raggiungere il traguardo situato in città a piazza Arringo. Ieri mattina presso la sala Ceci della Pinacoteca Civica è avvenuta la presentazione della settima edizione della manifestazione sportiva. "Volevo ringraziare tutti perché anche quest’anno avremo questa mezza maratona – esordisce il sindaco Marco Fioravanti –. In particolare modo Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta. Insieme siamo riusciti a dare un messaggio politico importante. Ovvero quello di Ascoli città metromontana che abbraccia appieno il recupero delle aree interne.