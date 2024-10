Ilgiorno.it - Castano Primo, i ladri speronano l’auto dei carabinieri

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Milano) – Dopo un furto in abitazione a Magnago si sono dati alla fuga in auto, inseguiti da un’auto deiche hanno anche tentato di speronare: dopo un ulteriore tentativo di fuga a piedi, due di questi, un 26enne e un minorenne di 17 anni, sono stati raggiunti dai militari. Il 26enne è stato arrestato e il complice ancora minorenne denunciato. Tutto ha avuto inizio alle 10 circa di ieri mattina, quando una pattuglia della stazione di, durante servizio di perlustrazione ha incrociato una VW Polo segnalata dai militari di Legnano pochi minuti prima come auto in fuga dopo un tentativo di furto in abitazione.