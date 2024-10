Calcio, doppia vittoria per le romane in Europa League. Bene anche la Fiorentina in Conference (Di giovedì 24 ottobre 2024) Va ufficialmente in archivio un giovedì oltremodo positivo per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Dopo una deludente tornata di Champions League, quest’oggi sono arrivati invece tre successi su altrettante partite che vedevano coinvolte formazioni nostrane nella regular season 2024-2025 di Europa League e Conference League. Prima vittoria stagionale nella seconda coppa continentale per la Roma di Ivan Juric, che rialza la testa dopo i recenti risultati negativi e si aggiudica tre punti preziosi battendo 1-0 gli ucraini della Dinamo Kiev grazie al gol su rigore di Dovbyk al 23? davanti al pubblico casalingo dell’Olimpico. Oasport.it - Calcio, doppia vittoria per le romane in Europa League. Bene anche la Fiorentina in Conference Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Va ufficialmente in archivio un giovedì oltremodo positivo per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Dopo una deludente tornata di Champions, quest’oggi sono arrivati invece tre successi su altrettante partite che vedevano coinvolte formazioni nostrane nella regular season 2024-2025 di. Primastagionale nella seconda coppa continentale per la Roma di Ivan Juric, che rialza la testa dopo i recenti risultati negativi e si aggiudica tre punti preziosi battendo 1-0 gli ucraini della Dinamo Kiev grazie al gol su rigore di Dovbyk al 23? davanti al pubblico casalingo dell’Olimpico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Europa League - per Roma-Dinamo Kiev forfait per febbre di Mancini e Soulè - Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Doppio forfait per la Roma di Ivan Juric per la sfida di Europa League con la Dinamo Kiev che prenderà il via tra poco più di un'ora. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno del difensore Gianluca Mancini e dell'esterno ... (Liberoquotidiano.it)

CM.com – Conference League - LIVE|Conference League | Calciomercato.com - 2024-10-24 17:25:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Belga/AFP via Getty Images La Conference League torna con il programma della seconda giornata. Prima sfida alle 16.30, ... (Justcalcio.com)

Calcio : Europa League. Oosting "Lazio top club - match che dà carica" - Il tecnico del Twente: "Biancocelesti della categoria di United e Fenerbahce" ROMA - "Giocare contro un top club è un'altra grande sfida per noi. La Lazio è un club della categoria di Manchester United e Fenerbahce. Una grande squadra che da anni ... (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Europa League. Gözübüyük arbitra la Roma - Dabanovic per la Lazio - Direttore di gara olandese per la sfida tra giallorossi e Dinamo Kiev, montenegrino per la gara tra il Twente e i biancocelesti NYON (SVIZZERA) - Designati per gli arbitri per le gare valide per la terza giornata di Europa League, in programma ... (Ilgiornaleditalia.it)