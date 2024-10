Bella di notte: le visite guidate serali all’Orto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle 19:00 e alle 21:00 torna l’appuntamento con “Bella di notte”, le visite guidate serali a cura di Officine Culturali per scoprire in notturna l’Orto Botanico di Catania.Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in un suggestivo percorso alla scoperta del giardino Cataniatoday.it - Bella di notte: le visite guidate serali all’Orto Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle 19:00 e alle 21:00 torna l’appuntamento con “di”, lea cura di Officine Culturali per scoprire in notturna l’Orto Botanico di Catania.Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in un suggestivo percorso alla scoperta del giardino

Cammina Natura : due giorni di visite ed escursioni guidate - Si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre la sesta edizione di Cammina Natura, anche in Abruzzo. Saranno due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, 230 in totale, 15 in Abruzzo, iniziativa promossa da Aigae-Associazione Italiana Guide Ambientali... (Ilpescara.it)

"Correva l'anno 1274" visite guidate a Fossanova - "Pellegrini nelle terre di Tommaso - Sulle orme di San Tommaso d’Aquino a Priverno e Fossanova" è il titolo del programma di eventi promossi dal Comitato Nazionale per le celebrazioni in onore di San Tommaso d’Aquino nel Triennio Tomistico 2023-2025 (centenari della canonizzazione, morte e... (Latinatoday.it)

Palazzo Reale di Napoli - visite guidate e ultima settimana della mostra “Quattro secoli di storia” - Tornano le visite al Belvedere del Palazzo Reale di Napoli mentre inizia l’ultima settimana della mostra “Quattro secoli di Storia”. Fino a giugno sarà possibile, ogni quarto sabato […]. Sabato 26 ottobre tornano le visite al Belvedere del Palazzo Reale di Napoli, inaugurate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio a settembre, dopo un lungo restauro. (2anews.it)