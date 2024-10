Nerdpool.it - Amleto – Paperino rielabora Shakespeare con ironia

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Versione reinterpretata condi Panini Comics è una delle più recenti aggiunte alle parodie Disney, che da decenni trasformano classici della letteratura e del teatro in divertenti avventure a fumetti con protagonisti i personaggi di Topolinia e Paperopoli. In questa versione,veste i panni del tormentato principe, in una rivisitazione leggera ma rispettosa della celebre tragedia shakespeariana.– Mezzavilla, Cavazzano, De Lorenzi, Salati; Panini Comics Una tragica commedia a fumetti La trama segue da vicino quella originale, ma con il tipico umorismo Disney e l’attenuazione degli aspetti più drammatici.è assillato non solo dal dilemma dell’essere o non essere, ma anche dalle continue disavventure che caratterizzano il suo personaggio.