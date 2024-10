Alunni raccolgono le olive nei campi rigenerati con l’adozione degli alberi (Di giovedì 24 ottobre 2024) CARPIGNANO SALENTINO – Giovani studenti in campagna per seguire una lezione particolare per conoscente tutte le fasi della raccolta delle olive. L’iniziativa “Raccoglimi junior” vedrà 50 bambine e bambini dell’istituto comprensivo di Martano, Carpignano Salentino e Serrano protagonisti nella Lecceprima.it - Alunni raccolgono le olive nei campi rigenerati con l’adozione degli alberi Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CARPIGNANO SALENTINO – Giovani studenti in campagna per seguire una lezione particolare per conoscente tutte le fasi della raccolta delle. L’iniziativa “Raccoglimi junior” vedrà 50 bambine e bambini dell’istituto comprensivo di Martano, Carpignano Salentino e Serrano protagonisti nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alunni raccolgono le olive nei campi rigenerati con l’adozione degli alberi - Domani e sabato l’appuntamento con “Raccoglimi junior” con 50 bambini di Martano, Carpignano Salentino e Serrano impegnati in campagna nella raccolta promossa dall’associazione Olivami. Sabato la moli ... (lecceprima.it)

Serrano, studenti in campagna per la raccolta delle olive - In 50 protagonisti domani di Raccoglimi Junior, la raccolta delle olive promossa dall’Associazione livami nei campi rigenerati grazie all’adozione degli alberi. (leccesette.it)

Studenti in campo per la raccolta delle olive nel Salento - Raccoglimi Junior porta gli studenti in campagna per scoprire il processo di produzione dell’olio e sostenere la riforestazione degli ulivi. (pugliapress.org)

Ci sono 50 bambini e bambine che raccolgono le olive. Recupero di radici, storia e identità con il progetto Raccoglimi Junior - SERRANO Carpignano Salentino (Lecce) - 50 bambine e bambini dell'istituto Comprensivo Statale di Martano, Carpignano Salentino e Serrano saranno ... (corrieresalentino.it)

Serrano, venerdì 25 ottobre studenti in campagna per la raccolta delle olive - Sabato 26 ottobre gli alunni si trasferiranno a Martano per partecipare alla molitura delle olive nel frantoio Alea. Sono oltre 20mila gli ulivi adottati da 8 mila persone e 80 aziende in soli 20 mesi ... (giornaledipuglia.com)