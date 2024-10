Alloggi ai residenti delle Vele di Scampia, vertice in prefettura (Di giovedì 24 ottobre 2024) La sistemazione Alloggiativa dei nuclei familiari delle Vele Rossa e Gialla di Scampia è stata oggetto di una riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, i sindaci di San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Napolitoday.it - Alloggi ai residenti delle Vele di Scampia, vertice in prefettura Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La sistemazioneativa dei nuclei familiariRossa e Gialla diè stata oggetto di una riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, i sindaci di San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al

La corsa contro il tempo degli abitanti che devono lasciare le Vele di Scampia : “Non ci affittano casa - andremo a vivere in strada?” - Nelle Vele di Scampia dopo la tragedia ora è emergenza abitativa. Stiamo parlando di 219 famiglie della vela celeste, 184 di quella rossa e 90 della gialla a cui si aggiungono circa una cinquantina non censite per un totale di 543 nuclei, 1720 persone”. Si è scelto quindi lo strumento più rapido del contributo di autonoma sistemazione. (Ilfattoquotidiano.it)

