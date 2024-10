Al liceo Casorati sono arrivate (finalmente) le aule modulari (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lavori in corso al liceo Casorati di Novara per posizionare le aule modulari. I lavori continueranno fino a venerdì 25."Questo intervento permetterà alla scuola di regolarizzare l'attività didattica. Ringraziamo la dirigenza e tutta la comunità scolastica del liceo per aver manifestato Novaratoday.it - Al liceo Casorati sono arrivate (finalmente) le aule modulari Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lavori in corso aldi Novara per posizionare le. I lavori continueranno fino a venerdì 25."Questo intervento permetterà alla scuola di regolarizzare l'attività didattica. Ringraziamo la dirigenza e tutta la comunità scolastica delper aver manifestato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liceo Casorati - in arrivo (dopo mesi) le aule container? - Liceo Casorati: oggi, mercoledì 23 ottobre, dovrebbero essere posizionate le aule container per sopperire alla mancanza di spazi dovuta a lavori e problemi di allagamento. Dovrebbe essere proprio oggi il giorno in cui saranno posizionati i moduli per consentire a tutte le classi, che ora si... (Novaratoday.it)

Liceo artistico Casorati : “Amianto - crolli e poche aule” - Genitori e insegnanti insieme per protestare per la situazione del liceo artistico Casorati. Nella scuola infatti sono in corso lavori di ristrutturazione, che hanno portato a non pochi problemi, tra allagamenti, evacuazioni e proteste di alcuni insegnanti. Un gruppo di genitori, insieme ad... (Novaratoday.it)

Crolli e allagamenti al liceo Casorati : i sindacati chiedono un incontro urgente - Incontro urgente. È quanto hanno chiesto Cgil e Flc Cgil Novara e Vco in seguito alla "denuncia" di alcuni lavoratori al liceo Casorati di Novara che ha evidenziato diversi problemi alla struttura. La richiesta La richiesta arriva dal segretario confederale Cgil Attilio Fasulo e da Luigi... (Novaratoday.it)